Boris Johnson écht niet opgezet met wet die no-deal onmogelijk maakt

Ondanks de tegenwerking van het Britse parlement denkt premier Boris Johnson er niet aan om de Europese Unie opnieuw om uitstel van de brexit te verzoeken. “Ik lig nog liever dood in een gracht”, zo verklaarde de Conservatieve premier donderdag aan journalisten toen hij aan de tand werd gevoeld over het wetsvoorstel dat een vertrek zonder akkoord wil verhinderen.

Johnson wil het Verenigd Koninkrijk tegen 31 oktober “met of zonder akkoord” uit de EU loodsen. Een meerderheid van het Lagerhuis schaarde zich woensdag echter achter een wetsvoorstel dat een brexit zonder akkoord wil verhinderen. Het manoeuvre van de parlementsleden zou hem kunnen dwingen om nieuw uitstel te vragen aan zijn Europese ambtgenoten.

“Ik lig nog liever dood in een gracht”, reageerde Johnson donderdag op dat vooruitzicht. Hij trok opnieuw van leer tegen de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn, die “het onmogelijk maakt voor de mensen in dit land om verkiezingen te houden”. “We willen verkiezingen op 15 oktober. Laten we opschieten”, zei Johnson.

Labour en de overige tegenstanders van een brexit zonder akkoord verzetten zich woensdag met succes tegen een poging van Johnson om vervroegde verkiezingen uit te lokken op 15 oktober. Corbyn wil pas naar de stembus wanneer verzekerd is dat het VK niet zonder akkoord uit de EU kan vallen.

Het VK had normaliter eind maart reeds uit de EU moeten stappen. Theresa May, de voorganger van Johnson, moest de Europese leiders echter al tweemaal om uitstel verzoeken omdat het parlement het echtscheidingsakkoord met de EU niet wou bekrachtigen.