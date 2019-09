Onderzoekers UHasselt zetten belangrijke stap in behandeling progressieve MS. Video: TV Limburg

Hasselt - Onderzoekers van de Universiteit Hasselt hebben een belangrijke ontdekking gedaan in het onderzoek naar progressieve MS. Dat is de tweede fase van de ziekte waarbij er geen herstel meer mogelijk is.

De UHasselt is er nu in geslaagd om in proefdiermodellen toch herstel te stimuleren bij progressieve MS. Met de steun van VLAIO kunnen de onderzoekers nu gaan samenwerken met een Leuvens bedrijf om zo op termijn mogelijk een medicijn te ontwikkelen.