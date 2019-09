EK 2020 kwalificatiewedstrijden: Italië komt met de schrik vrij op het veld van Armenië

Vanavond stonden en staan al enkele EK-kwalificatiewedstrijden op het programma. In groep J ging Italië niet zonder moeite winnen op het veld van Armenië (1-3).

De Azzuri kwamen al na ruim tien minuten voetballen op achterstand toen Karapetyan listig scoorde. De Italianen schrokken zich een hoedje en hadden enige tijd nodig om terug in hun ritme te komen. De Armenen verdedigden zich kranig maar moesten even voor het halfuur de gelijkmaker incasseren: Torino-speler Andrea Belotti duwde de gelijkmaker voorbij doelman Hayrapetyan. Toen op slag van rust doelpuntenmaker Karapetyan dan ook nog een lichte tweede gele kaart onder de neus geduwd kreeg voor een vermeende elleboog in het aangezicht van Bonucci, leken de Italianen vrij spel te krijgen.

GOAL | Armenië klimt verrassend op voorsprong, na een snelle counter!



1??-0?? #ArmeniaItaly ?????????? pic.twitter.com/GVPpRAQQFU — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 5, 2019

Tegen tien Armenen moesten de bezoekers echter nog altijd vol aan de bak en pas in het slotkwartier kraakte de thuisploeg. Pellegrini zorgde in de 78ste minuut voor de verlossing, Belotti zorgde één minuuut later met zijn tweede van de avond voor de doodsteek. Met vijftien punten uit vijf wedstrijden gaan de Italianen uiteraard aan de leiding in hun groep.

PROGRAMMA DONDERDAGAVOND:

Groep D

Gibraltar - Denemarken 20u45

Ierland - Zwitserland 20u45

Groep F

Far Oer - Zweden 20u45

Noorwegen - Malta 20u45

Roemenië - Spanje 20u45

Groep G

Israël - Noord-Macedonië 20u45

Groep J

Armenië - Italië 1-3

Bosnië-Herzegovina - Liechtenstein 20u45

Finland - Griekenland 20u45