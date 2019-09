Winnen gaat Max Verstappen zondag niet doen, maar leuk wordt het wel. Met een nieuwe motor moet de Maaseikenaar immers helemaal achteraan vertrekken. Dat wordt nog eens een inhaalrace zoals in zijn beginjaren. “Het podium wordt moeilijk, maar de vijfde plaats moet mogelijk zijn.”

Het zat eraan te komen: Max Verstappen neemt dit weekend een vierde motor in gebruik. Drie per seizoen is toegelaten, een vierde betekent dat hij zondag achteraan moet starten. Dat Red Bull die Spec 4 ...