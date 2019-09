Afscheid van André Vandersmissen, de lolbroek van de Langenakker

Wellen -

Maar liefst 55 jaar was André Vandersmissen lid en voorzitter van het Wellens toneelgezelschap De Kluchtige Vrienden. André speelde hoofdrollen, regisseerde stukken, bouwde decors en souffleerde. Maar zijn grootste bijdrage zat ‘m in de vertaling van toneelstukken naar het Wellens dialect. ‘Het enige wat voor ons telde, was of ‘pa’ het goed vond.’