De meest opvallende Rode Duivel donderdagavond op training in San Marino was Dries Mertens. De Napoli-speler verscheen plots met hagelwitte lokken op het oefenveld. Eerder tijdens de vlucht richting Rimini had hij die nog goed verstopt onder een mutsje. U zal dus niet veel moeite hebben om Mertens vrijdagavond tijdens de match tegen San Marino te onderscheiden van de andere Duivels.