Kevin De Bruyne: “Ook als het 5-0 staat tegen San Marino, moeten we doorduwen”

San Marino-België van vrijdagavond is ook de confrontatie tussen de rode lantaarn en de leider van de wereldranking. Op de persconferentie voor de match zei Kevin De Bruyne echter dat de Rode Duivels zich niet zullen inhouden. “We moeten doorduwen op elk moment. Zo toon je ook respect”, vertelde de middenvelder van Manchester City.

LEES OOK. Gert Verheyen hoopt dat recordjacht Rode Duivels kan motiveren: “San Marino is gevaarlijker uit dan thuis” (+)

LEES OOK. Nu vrijdag op uw tv: het beste tegen het slechtste voetballand ter wereld

“Ik weet niet of het de beste periode van mijn loopbaan is. . Dat is moeilijk te zeggen”, stak Kevin De Bruye van wal. “Ik heb al 500 wedstrijden gespeeld. Het is zo dat we goed aan het seizoen begonnen met City. De voorbereiding was niet ideaal met al die toernooien in alle continenten. Nu zijn we wel stilaan op peil om in alle competities ertegenaan te gaan.”

De Bruyne droeg tegen Tottenham ook de kapiteinsband bij de Engelse kampioen. “Ik was niet verrast toen ik de kapiteinsband kreeg bij City. Ik ben nu nummer drie in de pikorde. Ik zit al drie jaar in de kapiteinsbende van vijf spelers. Ik ben geen 23 jaar meer. Ik denk niet dat ik nu bij de Duivels kapitein zal zijn. Dat zal wel voor Jan Vertonghen zijn. Niet dat het iets verandert voor mij. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen.”

Foto: Photo News

San Marino dan. Hoe makkelijk is het voor een wereldster als Kevin De Bruyne om zich op te laden voor een duel tegen zo’n dwergstaatje? “Ik ben nog gemotiveerd”, aldus KDB. “Het is makkelijker voor mij omdat ik nu ervaring heb. Als jonge speler kijk je uit naar grote wedstrijden en durf je de kleinere wedstrijden wel eens vergeten. Dat doe ik nu niet meer. Ik moet mijn werk doen. Ik weet ook wel dat San Marino niet het sterkste elftal ter wereld is. Maar net als City, waar we doorgaan als het 5-0 is, moeten we doorduwen op elk moment. Zo toon je ook je respect. Als ik 5-0 achtersta en de tegenstander begint er met de pet naar de gooien, dan voel ik me nog meer vernederd.”

“De motivatie haal ik uit de wedstrijd zelf. Het is nog het begin van het seizoen. Dat is gewoon leuk om matchen te spelen. We willen zo snel mogelijk scoren en zo goed mogelijk spelen. Er zullen nog spelers zijn die zich willen tonen. We spelen tenslotte voor ons land.”

Het is nog afwachten hoe de Rode Duivels aan de aftrap zullen komen nu Vincent Kompany, Axel Witsel en Eden en Thorgan Hazard ontbreken. “Ik weet niet op welke positie ik ga spelen”, vertelde De Bruyne. “Ik kan op meer plaatsen spelen. Misschien verandert de coach wel van systeem. Geen idee.”