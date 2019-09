Dubbelslag voor Nederlandse kampioene Lorena Wiebes in Boels Ladies Tour

Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) heeft donderdag de tweede rit in de Boels Ladies Tour (WorldTour) gewonnen. De 20-jarige Nederlandse was in Gennep na 113,7 kilometer sneller dan haar landgenotes Kirsten Wild en Lucinda Brand. Woensdag won Wiebes ook al de eerste etappe. Dankzij haar zege neemt ze nu de leiderstrui over van proloogwinnaar Annemiek van Vleuten.

Na veel schermutselingen in de beginfase van de wedstrijd, was het uiteindelijk Quinty Ton die alleen op pad trok. Ze reed een dikke minuut voorsprong bij elkaar, maar na 20 kilometer werd ze ingerekend door het peloton dat uit was op een massasprint en het tempo heel hoog hield.

Pas op 28 kilometer van de finish slaagde een nieuwe groep er in om weg te rijden, en geen kleine namen, maar al meteen een groep met Anna van der Breggen, Lizzie Deignan en Elisa Longo Borghini die een gooi deden naar de leiderstrui. Ook dit elite-groepje, mede door de afwezigheid van leider Van Vleuten, zou opgeraapt worden onder impuls van Mitchelton-SCOTT en Parkhotel Valkenburg.

De sprintersteams behielden de controle. Kirsten Wild zette van ver aan, maar werd nog overvleugeld door Wiebes, die haar 15e zege van het seizoen boekte. Dankzij de bonificaties heeft Wiebes nu zeven seconden voor op Van Vleuten en acht op Brand.

Uitslag 2e rit:

1. Lorena Wiebes (Ned/Parkhotel Valkenburg) in 2u45:09

2. Kirsten Wild (Ned)

3. Lucinda Brand (Ned)

4. Amy Pieters (Ned); 5. Elisa Balsamo (Ita); 6. Roxane Fournier (Fra); 7. Emma Cecilie Norsgaard (Den); 8. Letizia Paternoster (Ita); 9. Barbara Guarischi (Ita); 10. Lonneke Uneken... 41. Valerie Demey

Stand:

1. Lorena Wiebes (Ned/Parkhotel Valkenburg) in 5u49:08

2. Annemiek van Vleuten (Ned) 0:07

3. Lucinda Brand (Ned) 0:08

4. Letizia Paternoster (Ita) 0:11; 5. Lisa Klein (Dui) 0:13; 6. LIsa Brennauer (Dui) 0:13; 7. Kirsten Wild (Ned) 0:14; 8. Anna van der Breggen (Ned) 0:16; 9. Christine Majerus (Lux) 0:17; 10. Amy Pieters 0:18... 58. Valerie Demey 0:43