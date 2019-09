Drie nieuwe iPhones op komst: Apple stelt ze voor op 10 september

Alle ogen zullen op 10 september gericht zijn op Apple. De Californische technologiereus organiseert dan haar jaarlijkse event in Cupertino en naar verwachting zullen er liefst drie nieuwe iPhone-modellen voorgesteld worden.

Het is nog maar een jaar geleden dat Apple de iPhone XS, XS Max en XR voorstelde. Nu er volgens welingelichte bronnen drie nieuwe toestellen op komst zijn, stelt zich eerst de vraag welke naam die zal meekrijgen. Volgens geruchten zijn zowel iPhone 11, iPhone XI, iPhone 11 Pro Plus en iPhone 11 Pro Max in de running. Welke drie het worden? Nog vijf nachten slapen en we weten het. Haast zeker gaat het om een standaardversie, een pro-versie en een budgetvriendelijke optie.

Grootte

Verrassingen op vlak van formaat lijken er niet te komen. Ook ditmaal lijkt Apple te gaan te gaan voor twee groottes: een schermdiagonaal van 14,7 centimeter en een van 16,5 centimeter. Wat wel nieuw wordt, is het feit dat op de achterkant van zeker een van de twee toestellen een camera komt met drie lenzen: een groothoeklens, supergroothoeklens en een telelens. Samen moeten die de mogelijkheid geven tot nog betere foto’s.

Betere processor

De prestaties van de nieuwe iPhones zouden beter worden dankzij een nieuwe A13-processor. Die zou het zelfs mogelijk maken om bilateraal op te laden, wat betekent dat je met je iPhone een ander toestel kan opladen.

Enkele bronnen verwachten dat Apple de Lightning-poort al vervangt door USB C, zoals dat ook bij de iPad Pro het geval is. De nieuwe telefoons zouden ook veel waterbestendiger zijn dan de vorige.

Vermoedelijk krijgen we op het event op 10 september ook meer te horen over het nieuwe besturingssysteem, iOS13 en macOS Catalina. Maar Apple zou Apple niet zijn als het ons niet zou proberen te verrassen. Verwacht dus ook maar nieuws over Apple TV, Apple Arcade, laptops en Apple Watch. Wat het precies wordt, is nog afwachten.