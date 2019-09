Hof voor Rechten van de Mens fluit Griekse rechtbank terug: “Man mag wel met schoonzus trouwen”

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft donderdag de Griekse Justitie teruggefloten. De rechters in Athene hadden immers het huwelijk geannuleerd tussen een man en de zus van zijn ex-vrouw, maar hun collega’s in Straatsburg schoven hun argumenten daarvoor opzij. Griekenland moet het paar 10.000 euro morele schadevergoeding betalen.

Het stel trouwde in mei 2005, een jaar nadat de man was gescheiden van zijn ex-vrouw, met wie hij al sinds 1996 niet meer samenleefde. In oktober 2006 trok de misnoegde ex echter naar het gerecht. Ze voerde aan dat het huwelijk nietig was omwille van de verwantschap van het paar. In 2010 werd het huwelijk door een rechter vernietigd - een arrest dat in 2015 werd bevestigd door het Hof van Cassatie.

Het EHRM voerde donderdag aan dat de man en vrouw geen bloedverwanten zijn en alle nodige documenten voor hun huwelijk hadden voorgelegd. Bovendien hadden de Griekse autoriteiten het huwelijk in eerste instantie toegestaan, om pas twee jaar later actie te ondernemen en het uiteindelijk na tien jaar te vernietigen.

Van alle lidstaten van de Raad van Europa verbieden naast Griekenland enkel Italië en San Marino huwelijken tussen voormalige schoonbroers en -zussen. Het was de eerste keer dat het EHRM zich over een dergelijke zaak moest buigen.