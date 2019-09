VOOR EN NA. Zo verwoestend sloeg orkaan Dorian toe op de Bahama’s

Orkaan Dorian heeft de Bahama’s eindelijk achter zich gelaten, maar de schade veroorzaakt door het natuurgeweld is groot. Beelden van voor en na de storm tonen hoezeer de eilandengroep verwoest is.

Windstoten tot 290 (!) kilometer per uur, lokaal tot 76 centimeter neerslag, en een stormvloed tot 7 meter hoog: de storm rukte daken af, blies wagens om en rukte elektriciteitslijnen af als was het speelgoed. Volgens de directeur-generaal van het ministerie van toerisme is de impact op het land “verwoestend”, en zal het “jaren, zelfs een decennium, kosten om hiervan te herstellen.”