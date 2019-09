Ruud Vormer en zijn vrouw Roos hebben hun derde kindje gekregen. Dat maakte de aanvoerder van Club Brugge donderdagmiddag bekend via Instagram. Zijn derde boorling is een zoontje dat luistert naar de naam William Ruud Vormer. Eerder was Vormer al papa geworden van een zoontje Valente, en een dochtertje, Julie.