96 banen weg bij call center dat voor Proximus werkt

IPG Contact Solutions gaat een collectief ontslag doorvoeren van 96 medewerkers. Reden is het verlies van een groot contract van Proximus.

IPG Contact Solutions is bij de grootste call centra van België. Het telt circa 1.800 medewerkers. Vaak zijn dat relatief laag geschoolde mensen of werknemers uit kwetsbare groepen. Het bedrijf schrapt 96 banen als gevolg van verlies van een groot contract. Met name Proximus gaat in het kader van een eigen herstructurering die activiteiten overhevelen naar een lage loonland. Het contract met Proximus leverde sowieso al nauwelijks marge op.

Thomas Vanbiervliet, bestendig secretaris bij de liberale vakbond ACLVB, is er niet over te spreken. “Het is een stomp in de maag van 96 gezinnen die geen greep hebben op het prijsbeleid van het overheidsbedrijf Proximus.” Ooit werkten bij IPG Contact Solutions bijna 300 mensen voor Proximus. De tewerkstelling verschuift nu naar een lage loonland. De werknemers werkten in een aparte project-afdeling voor Proximus.

Christian Dumolin, eigenaar van IPG Contact Solutions, zegt dat hij het met lede ogen moet aanzien. “Proximus stelt een einde aan het contract. Wij zitten ermee.” De bonden gaan nu de voorwaarden van het collectief ontslag met IPG onderhandelen.