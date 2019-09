Philippe Gilbert soleert naar ritwinst in lastige Vuelta-etappe, België kent zijn kopman voor het WK

Zesde ritzege in de Vuelta, zijn tiende ooit in een grote ronde. Foto: BELGA

Philippe Gilbert heeft de twaalfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Op een typisch Baskisch parcours reed de winnaar van Parijs-Roubaix op de slotklim weg van wat overbleef van de kopgroep. Voor de 37-jarige Gilbert was het al zijn zesde ritzege ooit in de Vuelta, Primoz Roglic blijft soeverein leider.

Etappe twaalf bracht het peloton van het circuit van Navarra naar Bilbao, de hoofdstad van Baskenland, goed voor 171 kilometer met een lastige finale. Wie dacht dat de vluchters prompt een vrijgeleide zouden krijgen, kwam bedrogen uit. Ondanks het lastige parcours werd er in het eerste wedstrijduur 43 kilometer afgelegd. Heel wat renners probeerden het pak te ontvluchten maar om god weet welke reden slaagde geen enkele groep erin weg te rijden.

Pas na honderd kilometer koers slaagde uiteindelijk een groep van negentien erin het peloton te verschalken. Maar daarbij heel wat mooie namen: Philippe Gilbert en Tim Declercq namens Deceuninck - Quick Step, Tosh Van der Sande voor Lotto-Soudal maar ook John Degenkolb en eerder ritwinnaar Nikias Arndt. De vluchters sprokkelden in geen tijd een bonus van vijf minuten bij elkaar als gevolg van een collectieve plaspauze in het peloton.

Paso por el ??Alto de Urruztimendi (3? Cat), que la fuga ha coronado con el pelotón a 4:15



1. @MarcatoMarco (UAE Team Emirates), 3

2. @valerioconti93 (UAE Team Emirates), 2

3. @PhilippeGilbert (Deceuninck-Quick Step), 1



???? pic.twitter.com/rz3TtbOptI — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2019

Het zwaartepunt van de etappe lag in de laatste 35 kilometer met een parcours dat zo uit de Ronde van het Baskenland leek te zijn gegrepen. Dat betekent: veel klimmen, geen metertje vlak. Het zorgde ervoor dat de kopgroep niet alleen werd uitgedund maar dat enkelingen het nodig vonden om voor hun kompanen uit te gaan rijden. Felix Groschartner (BORA hansgrohe) en Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) fietsen zo al snel een kloof van veertig seconden bij elkaar op een uitgedunde kopgroep waar Tim Declercq sterk werk afleverde in dienst van Philippe Gilbert, in het verleden al vijf keer winnaar van een etappe in de Vuelta. Gilbert bewaarde de kalmte, wetende dat de zwaarste beklimming van de dag, de Alto de Arraiz, er nog zat aan te komen.

Aan de voet van de Alto de Arraiz - bijna drie kilometer klimmen aan net geen elf procent gemiddeld - was de kloof met de twee leiders gedicht. Gilbert was de eerste om aan te vallen, bij zijn tweede poging kleefde er niemand meer aan het wiel van de Waalse Monegask. Op de top van de laatste helling had hij bijna twintig seconden voorsprong op zijn eerste achtervolgers, wat volgde was enkel nog een snelle afdaling richting Bilbao. Gewonnen spel? Uiteraard! Wat de achtervolgers ook probeerden, ze kwamen niet meer terug tot op het wiel van Gilbert die van de laatste kilometer een heuse triomftocht maakte. Rik Verbrugghe weet op wie hij straks op het WK in Yorkshire kan rekenen.