Siska Schoeters: “Na de geboorte van mijn kinderen wou ik mijn borsten laten liften”

In haar nieuwe tv-programma ‘Durf te vragen’ stelt Siska Schoeters de vragen, maar bij radiozender MNM schotelden ze de presentatrice zelf wat gewaagde vragen voor. De antwoorden zijn dat evenzeer.

Aan onenightstands heeft Schoeters nooit gedaan, vertelt ze, en als ze moet kiezen zal ze altijd voor radio gaan. Het meest verrassende antwoord kwam toen ze gevraagd werd naar delen van haar lichaam waar ze onzeker van werd of die ze wilde veranderen.

“Ik heb twee kinderen gekregen. Ja... Dan zien je borsten er niet meer uit zoals voordien. Ik heb het er met Tomas (De Soete, haar echtgenoot, nvdr.) over gehad en hij zei dat ik dat moest doen als ik me daar goed bij voelde. Maar dan dacht ik: met dat geld kan je nog wel een mooie reis maken. Dat is wel belangrijker.”