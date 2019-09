Valya is 9 en woont in Los Angeles bij Jay, een 30-jarige programmeur. Al van toen hij een pup was, plast Valya niet zoals anders honden. Nee, Valya wil duidelijk geen risico lopen om urine op zijn pootjes te krijgen, dus doet hij maar iets acrobatisch. Valya gaat daarbij op de voorpoten staan, een soort handenstand dus, en doet dan zijn ding terwijl hij wat in het rond loopt. Niet alledaags en probeer dit vooral niet zelf.