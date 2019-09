Goed nieuws uit Madrid: geblesseerde Eden Hazard traint opnieuw met de bal

Eden Hazard heeft donderdag bij Real Madrid in het trainingscentrum van de club in Valdebebas een eerste keer met de bal getraind sinds zijn dijbeenblessure, zo weet huiskrant Marca.

De Madrileense recordaankoop kwam nog niet in actie voor Real in een officiële wedstrijd. Hazard liep medio augustus op de laatste training voor de competitieopener tegen Celta (1-3) een spierblessure op, waarna een afwezigheid van drie tot vier weken werd vooropgesteld. Die voorspelling lijkt ongeveer uit te komen. In de eerstvolgende competitiewedstrijd neemt Real het op 14 september op tegen Levante, volgens Marca zou Hazard die wedstrijd kunnen halen. Nadien volgt er een belangrijke week, met verplaatsingen naar Paris Saint-Germain (18 september) en FC Sevilla (22 september).

Eerder werd de aanvoerder van de Rode Duivels door bondscoach Roberto Martinez opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden in San Marino (6 september) en Schotland (9 september). Hazard meldde zich dinsdag in het nationaal oefencentrum in Tubeke, maar mocht nadien meteen weer beschikken - net als broer Thorgan overigens, die met een ribblessure zit.