Cédric Van Branteghem verwacht topprestaties tijdens Memorial Van Damme: “Bijna alle beste atleten zijn aanwezig”

Vrijdagavond zakken de atletiekliefhebbers af naar het Koning Boudewijnstadion voor de 43e editie van de Memorial Van Damme. Cédric Van Branteghem verwacht hoogstaande competities. Dat verklaarde de meetingdirecteur donderdag in het hotel Crowne Plaza Brussels - Le Palace.

“Bijna alle beste atleten zijn aanwezig, op enkele uitzonderingen na”, aldus Van Branteghem. “En ze zijn in vorm en niet vermoeid zoals dat vaak het geval is na de grote kampioenschappen.” Binnen drie weken staat het WK in Doha nog op het programma, een piekmoment voor de meeste atleten. “In een goed gevuld stadion verwachten we veel topprestaties, net als vorige week in Zürich (dat samen met Brussel de finale van de Diamond League organiseert, nvdr.).”

Met het WK in Doha in aantocht verwacht Van Branteghem heel wat strijd. “Je belangrijkste concurrenten verslaan op drie weken van het WK geeft een groot psychologisch voordeel.”

Foto: BELGA

De opvolger van Wilfried Meert beschouwt het hoogspringen bij de vrouwen als één van de hoogtepunten. Daarin neemt olympisch, Europees en wereldkampioene zevenkamp Nafi Thiam het op tegen onder anderen wereld- en Europees hoogspringkampioene Maria Lasitskene. In juni scherpte Thiam haar persoonlijk record aan tot 2m02. “Ik denk dat het een open strijd wordt voor de tweede en derde plaats. Op de startlist is Thiam tweede. Misschien kan ze dichtbij het Belgisch record van 2m05 van Tia Hellebaut komen in haar laatste test voor Doha.”

“Om van een geslaagde editie te spreken, hebben we enkele beste wereldjaarprestaties en nog enkele WK-tickets voor de Belgen nodig. En bij het verlaten van het stadion moet je bij het publiek horen dat ze records gezien hebben, dat ze zich geamuseerd hebben en dat het concert goed was”, besloot Van Branteghem.