Beringen roept inwoners met kippenrennen op om mee te doen aan nieuw onderzoek

Beringen -

Bijna vier jaar geleden gaf de stad Beringen VITO de opdracht om de emissies van de belangrijkste vervuilende stoffen in kaart te brengen en werd een Black Carbon-meetcampagne uitgevoerd. Hieruit bleek dat de algemene luchtkwaliteit voldoet in Beringen en dat het grootste deel van de verontreiniging boven Beringen niet ontstaat in Beringen. Het stadsbestuur van Beringen roept nu geïnteresseerde inwoners op om hun kippenren aan te bieden als staalnamepunt voor een nieuw onderzoek omtrent de luchtkwaliteit in Beringen.