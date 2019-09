Maaseik - Woensdag rond 22 uur is in de Dornerstationsstraat een spectaculair ongeval gebeurd. Een auto 20-jarige bestuurder uit Dilsen verloor de controle over het stuur toen hij de Weg naar As opdraaide. De auto schoot rechtdoor tegen twee geparkeerde auto’s en een boom. Als bij wonder raakte niemand gewond. Het wrak werd getakeld.