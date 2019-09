Pop-upwinkel van Ikea in hartje Leuven wil je helpen om beter te slapen

Ikea heeft op donderdag een eerste inkijk gegeven in de pop-upwinkel in Leuven. Die staat helemaal in het teken van een goede nachtrust. Onze reporter ging langs en trof gezellig ingerichte ruimtes met meubels en decoratie uit het slaapkamercollectie van de Zweedse keten aan.

Vanaf maandag 9 september is de pop-up open voor het grote publiek, dat er de nieuwste slaapkamertrends kan ontdekken. Daarnaast kunnen bezoekers er persoonlijk advies krijgen over interieur, stijl en planning van hun - letterlijke - droomhuis. In de pop-up zullen ook verschillende workshops plaatsvinden waarin experts hun tips en trucjes delen om je slaapkwaliteit te verbeteren. De eerste sessie bijwonen? Kruis dan vrijdag 27 en zaterdag 28 september aan in je agenda.

“We geloven steevast in de kracht van een goede nachtrust voor ons mentale en fysieke welzijn. Met de opening van deze pop-up willen we een ware slaaprevolutie ontketenen en zo de slaapkwaliteit van onze klanten helpen verbeteren”, zegt Jolanda Wetzelaer, interieurspecialist bij Ikea België, in een persbericht. In totaal zijn er 150 producten en accessoires uit het slaapkamerassortiment, gaande van nachtlampjes, verduisterende gordijnen, geluidsdempende muurbekleding, kussens, dekentjes, te koop. Grotere items zoals bedframes, matrassen en kasten, kunnen ter plekke besteld worden en arriveren binnen de twee werkdagen bij je thuis.

De winkel beslaat een oppervlakte van vijfhonderd vierkante meter in het voormalige Mexx-pand in de Bondgenotenlaan 54. Wie tijdens het shoppen zin heeft in een pauze, kan tot rust komen in het bijhorende café met een gratis kop koffie of thee.

Het is niet de eerste keer dat de meubelketen een pop-upwinkel opent. In het verleden werden al tijdelijke winkels geopend in Parijs en in het Belgische Bergen, Brussel en Hasselt. In de Leuvense winkel zullen klanten de producten voor het eerst ook echt kunnen kopen.

