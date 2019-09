Stijfjes of heel stoer. Zo draag je deze herfst de ruitjesprint

Ruitjesbroeken, houthakkershemden, geruite maatpakken ... de ruitjesprint is deze winter opnieuw van de partij, maar dit keer zet je de populaire print in voor enerzijds een stoere of anderzijds klassieke stijl met een ‘burgerlijk’ kantje.

In modeland wordt kwistig met ruitjes gestrooid. Rokken, broeken, maatpakken, jurken, hemden of jassen, werkelijk elk kledingstuk wordt in ruitjesprint uitgevoerd. Terwijl sommige ontwerpers de ruitjes inzetten voor een klassieke, ‘burgerlijke’ look, mag het bij anderen allemaal wat stoerder.

Stoere ruiten? Die krijg je bij Christian Dior, Coach, Michael Kors en zelfs Burberry. De ideale print hiervoor is de typische houthakkersruit in zwart en rood of de Schotse ruit. Wil jij één blikvanger met ruitjespatroon in huis halen? Kies dan voor een ruimvallende mantel met grote ruiten. Met deze klassieker kan je nog ettelijke seizoenen verder.

Vlnr: Christian Dior, Michael Kors, Burberry en Coach

Zowel Celine als Thom Browne zetten het ruitje in voor een stijl met burgerlijk kantje. Werk af met een wit hemd, eventueel met strikjeskraag, een sjaaltje, een broekrok en/of een blazer met klassieke snit voor de ultieme ‘bourgeoisie’ look. Ook influencer Olivia Palermo is alvast fan. Let op! Het gaat hier telkens om kleine ruitjespatronen.

Vlnr: Thom Browne, Olivia Palermo (Photo News) en Celine

Shopping? Grijze rok met tailleriem - 39,99 euro - H&M, geruit hemd - 177 euro - Rails, tweedelig mantelpak - 49,95 en 29,95 euro - Zara, enkellaarsje - 73,99 euro - Sacha, jurk - 99,99 euro - Mango, jas - 189,95 euro - Scotch & Soda, handtas - 69,95 euro - Draga en mantel - 149 euro - Mango