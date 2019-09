Gezocht: tas van Guido (75), want zonder kan hij niet comfortabel fietsen

Heusden-Zolder / Pelt - Guido Claes (75) uit Pelt is dringend op zoek naar een verloren tas. Die gebruikt hij om comfortabel te zitten op zijn fiets voor mindervaliden, maar raakte ergens tussen Pelt en Heusden-Zolder kwijt.

Op zondag 1 september planden Guido en zijn vrouw Marie-Louise Keunen uit Pelt een fietstochtje vanuit Heusden-Zolder. Guido is mindervalide, maar daar is het koppel goed aan aangepast. “Sinds drie jaar heeft mijn man een elektrische driewieler”, zegt Marie-Louise. “We hebben ook een fietsendrager waar die op kan, samen met mijn fiets.”

Zo ging het ook zondag. Maar Guido en Marie-Louise vergaten bij hun vertrek in Pelt een tas van de driewieler te halen. “Die tas hebben we zelf opgevuld met kussens, zodat mijn man comfortabeler zit op zijn fiets. We hadden die perfect op maat gemaakt, tot een uitstekende rugsteun. Maar bij onze aankomst in Heusden-Zolder bleek dat de tas eraf gewaaid was.”

Het koppel, dat via de Noord-Zuidverbinding en de Grote Baan richting Heusden-Zolder gereden is, reed daarna nog de hele weg terug. Maar de tas was nergens te bespeuren. Hun kleindochter deed ook al een oproep op Facebook, die 1.700 keer gedeeld werd. Maar ook die bleef (voorlopig) zonder resultaat. “Die tas is voor mijn man echt nodig om comfortabel te zitten op de fiets. Daarom hopen we dat iemand die alsnog terugvindt.”

Wie de tas vindt, mag Marie-Louise contacteren via marielou1949@gmail.com