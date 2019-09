Raad van State oordeelt: niet-erkenning Selam College is terecht

Genk -

De Raad van State heeft geoordeeld dat de niet-erkenning van het Selam College terecht is. Daarmee volgt de Raad het advies van de auditeur van gisteren. In dat advies werd gezegd dat minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de weigering van erkenning voor het Selam College in Genk goed gemotiveerd had.