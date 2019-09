Zes op tien vrouwen fantaseert over seks met andere vrouw, net zoals Julie Van den Steen: maar wat betekent dat eigenlijk?

Voormalig radiopresentatrice Julie Van den Steen (27) heeft in Flowjob, de nieuwe videoreeks van Studio Brussel over seksualiteit, gezegd dat ze wekelijks over seks met vrouwen fantaseert. “Ik zou graag eens een onenightstand hebben met een vrouw”, klonk het. Willen deze fantasieën haar duidelijk maken dat ze op vrouwen valt? Volgens seksuologen is dat niet het geval. “Het is normaal menselijk gedrag. Er zit niet altijd betekenis achter.”