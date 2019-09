Dagelijks veertigtal piekuurtreinen afgeschaft of omgeleid vanaf 14 oktober

Door werkzaamheden aan de seininrichting van Brussel-Zuid zal vanaf 14 oktober een maand lang elke dag een veertigtal piekuurtreinen afgeschaft of omgeleid worden die normaal door de noord-zuidverbinding rijden. Dat melden spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel.

Infrabel moderniseert van 14 oktober tot 12 november de seininrichting aan de zuidkant van het station Brussel-Zuid. Door de werkzaamheden - “onontbeerlijk om de veiligheid en de betrouwbaarheid te garanderen” - is de capaciteit van de hele noord-zuidverbinding beperkt.

De spoorbedrijven benadrukken dat de grote meerderheid van de 300 treinen die op een werkdag tijdens de piekuren ’s ochtends en ‘s avonds door de noord-zuidverbinding rijden, geen hinder zal ondervinden. Maar een tiental piekuurtreinen zal niet rijden, terwijl een dertigtal andere piekuurtreinen zal worden omgeleid naar een ander Brussels station, of niet het hele traject zal afleggen.

Beide spoorbedrijven zijn er blijkbaar in geslaagd de hinder nog enigszins te beperken, want eerder was er sprake van dat er tot honderd treinen per dag zouden worden geschrapt.

Halle

Tijdens de verlengde weekends van 1,2 en 3 november en 9,10 en 11 november zullen er voorts geen treinen rijden tussen Brussel-Zuid en Halle. Dat zal ook gevolgen hebben voor het internationale treinverkeer (zoals Eurostar, Thalys ...).

NMBS en Infrabel stellen een alternatief vervoersplan op. Binnen een tweetal weken zullen ze dat publiceren, zodat getroffen treinreizigers alternatieven kunnen uitdokteren.