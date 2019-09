Rode Duivels-fans zijn volgens studie kritischer voor spelers met migratieroots: verdoken of onbewust racisme?

Fans van de Rode Duivels zouden spelers met migratieroots binnen de nationale ploeg kritischer beoordelen dan hun teammaats zonder migratie-achtergrond. Dat blijkt uit de masterscriptie van Luca Van Kerckhoven (UAntwerpen).

Voor de scriptie werden, in samenwerking met de Belgische voetbalbond KBVB, 331 fans van de Rode Duivels bevraagd na de Nations League-wedstrijden van november 2018 thuis tegen IJsland (2-0 winst) en in Zwitserland (5-2 verlies). Op de rechtstreekse vraag of de onderzochte fans spelers met een migratie-achtergrond anders waardeerden, gaven ze te kennen dat ze geen discriminerende maar een tolerante attitude hebben ten aanzien van deze Duivels.

Maar toen dezelfde fans na de wedstrijd iedere speler een beoordelingsscore moesten geven, bleek dat er wel degelijk sprake was van systematische onderwaardering van spelers met een migratie-achtergrond in vergelijking met de andere Duivels. Dat zou volgens de onderzoekers kunnen wijzen op verdoken of zelfs onbewust racisme.

Om tot hun conclusies te komen, vergeleken de onderzoekers ‘objectieve beoordelingsscores’, zoals doelpunten, gelukte en mislukte passes en assists die algoritmisch berekend worden, met de beoordelingsscores die de onderzochte fans na de wedstrijd aan iedere Duivel gaven. Uit de data blijkt dat de groep Duivels met migratie-­achtergrond een systematisch slechtere beoordeling kreeg dan de groep zonder migratie-achtergrond. Na de nederlaag in Zwitserland gaven fans spelers met migratieroots bijvoorbeeld gemiddeld 4,8/10, terwijl hun objectieve, algoritmische score 6,3/10 is. Dat is een verschil van ­-15%. Bij spelers zonder migratieroots is er een verschil van -7,5%.

“Deze resultaten wijzen op een eerste indicatie dat fans van de Duivels kritischer zijn voor spelers van een andere etnische origine dan voor spelers van Belgische origine”, besluiten de onderzoekers, die adviseren nog meer in te zetten op sensibiliseringscampagnes.