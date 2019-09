Elise Mertens blikt na uitschakeling in New York toch terug op “uitstekend toernooi”

Voor Elise Mertens (WTA 26) kwam er woensdag na een nederlaag in drie sets tegen de Canadese tiener Bianca Andreescu (WTA 15) in de kwartfinales een einde aan het enkelspel op de US Open.

Voor de Belgische nummer een was het de eerste keer dat ze op Flushing Meadows in het enkelspel bij de laatste acht zat. “Ik denk dan ook dat ik een uitstekend toernooi had”, vertelde Mertens. “Voor de eerste keer in de kwartfinales, ik ben verder geraakt dan ik vooraf gedacht had. Vooraf had ik amper op hardcourt gespeeld: twee zeges en drie nederlagen in San Jose, Toronto en Cincinnati. Ik ben dan ook tevreden met mijn parcours, ook al wil je natuurlijk altijd meer doen. In het dubbelspel zit ik nog wel in het toernooi en nu zet ik gewoon alles daarop.”

Op de WTA-ranking zal Mertens maandag na het laatste grandslamtoernooi van het jaar twee plaatsen klimmen en zo komt het einde van een onregelmatig seizoen in zicht. “Er waren positieve zaken en daarop wil ik voortbouwen. Uit de nederlagen moet je dan weer lessen trekken, ook al heb je meestal niet veel zin om die wedstrijden nog te bekijken. Daarnaast is het tennis niet echt voorspelbaar: het is elke keer een strijd tegen onszelf en de tegenstanders.”