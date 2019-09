Brexit verscheurt nu ook familie Boris Johnson: broer Jo neemt ontslag

Jo Johnson, de broer van de Britse eerste minister Boris Johnson, stopt met politiek. In een bericht op Twitter zegt hij donderdag “verscheurd (te zijn) tussen familietrouw en het nationale belang” en zich niet opnieuw verkiesbaar te zullen stellen.

Jo Johnson heeft een complexe relatie met zijn oudere broer. Terwijl Boris Johnson uitgesproken voorstander is van een harde brexit en het Verenigd Koninkrijk naar eigen zeggen zelfs zonder akkoord uit de Europese Unie wil halen, voerde Jo Johnson bij het brexit-referendum in 2016 campagne voor het ‘remain’-kamp en is hij nu voorstander van een tweede referendum. Wat hij en Boris de afgelopen maanden wel gemeen hadden, was hun verzet tegen het brexit-akkoord van premier Theresa May - maar dan wel om verschillende redenen.

In november vorig jaar nam Jo Johnson als minister ontslag uit de regering-May maar hij werd door zijn broer opnieuw opgevist toen die enkele weken geleden premier werd. Het is niet duidelijk of de jongste van de Johnson-broer meteen opstapt uit de regering, waar hij staatssecretaris is, of aanblijft tot er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Hij heeft alleszins niet de ambitie zijn zitje in het Lagerhuis te verdedigen. Jo Johnson zat sinds 2010 in het Britse parlement.

De precieze reden voor zijn ontslag verklapt hij niet, maar wellicht heeft het veel, zo niet alles, te maken met de harde brexit-koers van de premier. Na de aankondiging dat hij kapt met politiek, schamperden vele Britse journalisten op sociale media dat met Jo Johnson voor het eerst een politicus opstapt omdat hij “minder tijd met zijn familie” wil doorbrengen.