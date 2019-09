Zoutleeuw - De politie rukte woensdag uit nadat het alarmsysteem van een bedrijf aan de Zoutleeuwsesteenweg uur in werking was getreden. Het bleek dat dieven in het gebouw waren binnengeraakt door een deur open te breken. Dat gebeurde vermoedelijk met een zware koevoet. Het bedrijf werd grondig doorzocht tot lades en kasten toe. De daders lieten een grote wanorde achter. Voorlopig is niets geweten over een eventuele buit.