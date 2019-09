Eén op twee te snel

Diest - De politiezone Demerdal heeft woensdag de resultaten bekend van de snelheidscontroles die in juli op haar grondgebied zijn gehouden. Van de 2.432 gecontroleerde voertuigen reed maar liefst 52 procent te snel. Negen bestuurders moesten in opdracht van het Leuvense parket hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. De controles vonden plaats in de Bredestraat, de Kelbergenstraat, de Nieuwe Dijkstraat, de Nijverheidslaan en de Turnhoutsebaan. In de zone 50 van de Turnhoutsebaan is een bestuurder betrapt die met 102 km per uur reed. In deze straat zijn vijf rijbewijzen ingetrokken. Ondanks de snelheidsbeperking wordt op deze weg bijzonder snel gereden. Er vinden dan ook geregeld controles plaats. (tb)