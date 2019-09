Familie verspreidt nieuwe beelden van Théo Hayez: “Hij is niet alleen een affiche”

De familie van Théo Hayez stoppen niet met hopen. In hun zoektocht zijn ze ervan overtuigd dat “iemand iets weet” over het lot van de jongeman die eind mei spoorloos verdween tijdens een reis in Australië. Nieuwe beelden van de 18-jarige moeten de zoektocht nieuw leven inblazen.

De vader van Théo Hayez keerde dinsdag terug naar Australië. Hij hoopt er antwoorden te vinden op de vele vragen die blijven na de spoorloze verdwijning van zijn zoon. Op het thuisfront lanceren de vrienden en familie via de Facebook-groep ‘Looking for Theo Hayez’ videobeelden van de jongeman.

“Niet enkel om iedereen eraan te herinneren wat voor goedlachse kerel Théo wel was. Maar omdat een beeld evenveel zegt als duizend woorden: deze video en zijn stem geven ons opnieuw energie om te zoeken”, aldus het bijhorende bericht. Op de beelden is Théo te zien op de luchthaven voor zijn vertrek naar Australië. “Théo is niet enkel een affiche van een verdwenen persoon. Hij is ook een zoon, een broer, een neef, een vriend… Hij is een mooie jongeman in de fleur van zijn leven die verdween zonder het minste spoor. We zijn ervan overtuigd dat iemand iets moet weten, en we vragen iedereen met de minste informatie om zich te melden.”

Hayez vertrok eind 2018 naar Australië. Hij werd het laatst levend gezien op 31 mei in het stadje Byron Bay, toen hij iets voor middernacht een bar verliet. Hij keerde nooit terug naar zijn kamer in een jeugdhostel twee kilometer verder. De Australische politie zocht met man en macht naar de jongeman, maar staakte die zoektocht na enkele weken vruchteloos zoeken.