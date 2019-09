Woningprijs rondt kaap van 10.000 euro per vierkante meter in Parijs

In Parijs heeft de gemiddelde woningprijs deze zomer de grens van 10.000 euro per vierkante meter overschreden. Dat meldt de notarisfederatie van de Franse hoofdstad en haar omgeving donderdag.

“De prijs per vierkante meter van oude appartementen, die in het tweede kwartaal 9.890 euro bedroeg in de hoofdstad, heeft de kaap van 10.000 euro per vierkante meter gerond in augustus”, meldt de federatie Notaires du Grand Paris. Volgens de notarissen zullen de recordprijzen ook niet meteen zakken: ze rekenen op een prijs per vierkante meter van gemiddeld 10.280 euro tot eind oktober.

Op tien jaar tijd zijn de vastgoedprijzen in Parijs met zowat 60 procent gestegen, een evolutie die niet strookt met de rest van Frankrijk. In andere metropolen nam de prijs over dezelfde periode met minder dan 30 procent toe, terwijl de gemiddelde stijging in heel het land maar 10 procent bedroeg.

In de rest van Frankrijk zette de gemiddelde woningprijs zijn stijgende trend in het tweede trimester overigens wel voort, met een toename van 3,2 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.