Eurostat: “Twee op de drie overlijdens van mensen jonger dan 75 konden vermeden worden”

Van de overlijdens bij mensen jonger dan 75 jaar in 2016 had in België 65,6 procent vermeden kunnen worden, of 22.122 sterfgevallen. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat. Voor Europa gaat het om 68 procent van de overlijdens in die leeftijdsgroep.

In de Europese Unie werden in 2016 zowat 1,7 miljoen overlijdens geregistreerd van mensen jonger dan 75 jaar. Daarvan kunnen 1,2 miljoen overlijdens beschouwd worden als voortijdig. Zowat 741.000 sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden met efficiënte tussenkomsten op het gebied van volksgezondheid en primaire preventie. Daarnaast hadden 422.000 overlijdens vermeden kunnen worden mits een tijdige en juiste behandeling.

Hartaanvallen (174.000 overlijdens), kankers van longen, strottenhoofd en luchtpijp (168.000) en beroertes (87.000) waren goed voor ruim een derde (37 procent) van de sterfgevallen die vermeden hadden kunnen worden bij mensen jonger dan 75 jaar in Europa. Daarna volgden ziekten ten gevolge van alcoholgebruik (79.000 overlijdens), dikkedarmkanker (67.000), borstkanker en chronisch obstructieve longziekten (50.000), accidentele verwondingen (48.000) en zelfdodingen (44.000).

Ten opzichte van 2011 is het percentage vermijdbare sterfgevallen in de leeftijdsgroep tot 75 jaar wel afgenomen van 69,7 procent naar 68,0 procent in 2016.