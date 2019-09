Schoenenmerk Noë failliet verklaard

Het schoenenmerk Noë, dat bekend stond om zijn waaier aan kleurtjes, heeft noodgedwongen de boeken moeten sluiten. Het voormalige Belgische merk is volgens de Nederlandse website rechtspraak.nl failliet verklaard.

Schoenen in 88 kleurtjes. Dat is het handelsmerk van schoenenmerk Noë, dat oorspronkelijk in Belgische handen was, maar sinds enkele jaren door een Nederlandse partij was overgenomen. Dat meldt het modeplatform FashionUnited. Het baseert zich hiervoor op documenten van de Nederlandse website rechtspraak.nl.

Het schoenenmerk was verkrijgbaar in eigen winkels, hoofdzakelijk in Nederland, en het zustermerk N Collectie by Noë werd in meer dan 150 verkooppunten te koop aangeboden. In België is het merk in een winkel in Antwerpen vertegenwoordigd.