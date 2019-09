Vier mensen geraakten gewond toen een schip kapseisde op de Camotes-eilanden in de Filippijnen. Op de video zien we dat er veel paniek heerst. Mensen springen van de boot en anderen klauteren naar het hoogste punt. Van de 149 passagiers was er één baby aan boord. “Het is een wonder dat iedereen veilig is”, zegt een getuige.