Zo viert Beyoncé haar verjaardag

Een paar dagen lang je verjaardag vieren, dat moet kunnen als je Beyoncé bent. Haar echtgenoot startte de festiviteiten op dinsdagavond op in de backstage van het festival Made In America, hoewel ze pas woensdag echt jarig was.

Vorig jaar vierde Beyoncé haar verjaardag in het zonnige Sardinië aan de zijde van haar echtgenoot Jay-Z, dit jaar koos het muzikale koppel voor een feestje op het festival Made In America. Op dinsdagavond verraste Jay-Z haar met taart in de backstage van het festival, waar ze nadien ook een aantal optredens meepikten.

De zangeres postte op Instagram een reeks sfeerbeelden, waarop ze al zingend - en omringd door andere bekende muzikanten - haar taart in ontvangst neemt. Van een rock & roll feestje gesproken. Wat Beyoncé op haar eigenlijke verjaardag deed, is nog niet bekend.