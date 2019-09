Ook online giften zijn voortaan fiscaal aftrekbaar

Wie minstens 40 euro schenkt aan een erkend goed doel, heeft recht op een belastingvermindering van 45 procent van het bedrag. Dat principe geldt voortaan ook voor giften die via een online betaalplatform zoals PayPal worden uitgevoerd, zo kondigt minister van Financiën Alexander De Croo donderdag aan.

Tot nu toe kwamen giften via een online betaalplatform, zoals PayPal of Mollie, niet in aanmerking voor een belastingvermindering. Dat komt omdat dergelijke giften eerst op de rekening van het platform terechtkomen, en pas nadien worden doorgestort naar de erkende organisatie. Terwijl een belastingvermindering volgens de regels alleen kan wanneer de betaling rechtstreeks aan de erkende organisatie gebeurt.

Een omzendbrief van de federale overheidsdienst Financiën brengt daar nu verandering in. “Na nieuw onderzoek werd beslist dat er geen wettelijk bezwaar is tegen de storting van giften via een online betaalplatform”, klinkt het in een persbericht.

“Dit is een positieve evolutie, we moeten als overheid mee de digitale omslag maken”, stelt De Croo. “Ook de 2.317 erkende organisaties halen hier hun voordeel uit. Want op deze manier verlagen we de drempel om effectief een fiscaalvriendelijke gift te doen.”

De erkende organisaties reikten voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) meer dan 2 miljoen fiscale attesten uit voor in totaal 281,4 miljoen euro aan giften die recht gaven op belastingaftrek. De gemiddelde gift bedraagt 136 euro per belastingplichtige, per organisatie, per jaar.