Lokale politie zet in op veilig schoolverkeer: “Want we vergeten zeer snel”

Sint-Truiden -

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werkt ook dit schooljaar mee aan de provinciale thema-actie ‘Veilig schoolverkeer’. De actie die startte op 2 september loopt nog tot 20 september. “Het is al de 18de keer dat de actie georganiseerd wordt, maar het is belangrijk dat het thema elk jaar opnieuw onder de aandacht wordt gebracht, want we vergeten zeer snel,” zegt korpschef Steve Provost.