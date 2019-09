Geen halve finale, wel tranen van ontgoocheling voor Elise Mertens. Toch zette ze alweer een stap vooruit

In tranen verliet een ontgoochelde Elise Mertens (WTA 26) het monumentale Arthur Ashe-stadion. Na duidelijke winst in de eerste set tegen Bianca Andreescu (WTA 15) leek ze al een hand uit te steken naar een halve finale tegen Belinda Bencic (WTA 12), maar het Canadese toptalent zette de partij alsnog naar haar hand: 3-6, 6-2, 6-3. Kim Clijsters, Justine Henin en Yanina Wickmayer, Belgen met een passage bij de laatste vier in New York, hebben dus nog geen opvolgster gekregen.