Foutje: Filipijnse politie moet op zoek naar 1.700 onterecht vrijgelaten gevangenen

De politie in de Filipijnen heeft donderdag speurteams ingezet die op zoek moeten gaan naar meer dan 1.700 veroordeelde gevangenen die vervroegd de gevangenis hebben mogen verlaten wegens goed gedrag. President Rodrigo Duterte heeft hun arrestatie bevolen nadat er beschuldigingen opgedoken waren dat bij de vrijlating van de gevangenen corruptie in het spel was.