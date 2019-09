San Francisco bestempelt wapenlobbygroep NRA voortaan als “terreurorganisatie”

In de Californische stad San Francisco krijgt de invloedrijke Amerikaanse wapenlobbygroep NRA voortaan het etiket “binnenlandse terroristische organisatie” opgekleefd. Het stadsbestuur heeft een resolutie in die zin aangenomen, nadat in juli bij een schietpartij in de omgeving van San Francisco drie doden en zeventien gewonden gevallen waren. De NRA noemt de beslissing “een belachelijke stunt”.