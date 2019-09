HalenDe onverwacht trage bevrijding van Limburg heeft fatale gevolgen voor het verzet. Tientallen verzetslui worden begin september opgepakt en geëxecuteerd. Samen met René Lambrechts, zoon van de Limburgse verzetsleider Tony Lambrechts, maken we 75 jaar later de balans op. “Wat in september 1944 is gebeurd, heeft altijd zwaar op mijn vader gewogen.”