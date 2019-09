Kevin Janssens: “Mijn vader stampte mijn moeder toen ze zwanger was van mij”

Kevin Janssens (40), de acteur die te zien is in de film De Patrick, was al slachtoffer van huiselijk geweld nog voor hij geboren werd. Dat vertelde hij woensdagavond in Gert late night.

De acteur getuigde naar aanleiding van de campagne voor de hulplijn 1712, tegen partnergeweld. “Als mijn biologische vader gedronken had, was die heel agressief. Ik heb zelf nooit klop gekregen, maar mijn moeder wel. Ik weet dat hij mijn moeder een paar keer in haar buik heeft gestampt toen ze zwanger was van mij. Na de geboorte zijn er wat complicaties geweest.”

Toen Kevin Janssens drie jaar was, ging zijn moeder weg bij zijn biologische vader. “Ik ben haar heel dankbaar dat ze dat gedaan heeft. Ik heb alleen vage herinneringen aan ruzies en ben dus zelf nooit geslagen, maar als jonge gast heb ik het er wel moeilijk mee gehad. Ik heb een fantastische stiefvader gehad, maar dat blijft wel hangen.”

“Je hebt vijftig procent van je moeder geërfd, en vijftig procent van je vader. Ik had altijd schrik dat ik ook zo zou worden. Ik heb zelf nooit geslagen, ook nooit een alcoholverslaving gehad, ik heb daar heel hard op gelet. Ik heb mijn biologische vader ook niet meer gezien, hij is gestorven toen ik studeerde.”

Onderzoek leert dat een op de vijf Vlamingen te maken krijgt met huiselijk geweld.