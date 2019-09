VIDEO: Halo redde F2-piloot tijdens dodelijke crash Anthoine Hubert

Het ziet er naar uit dat de Halo opnieuw zijn nut heeft bewezen. Tijdens de dodelijke crash van Anthoine Hubert weerde de halo op Sean Gelael zijn F2-bolide immers een brokstuk af en ontsnapte Gelael ongetwijfeld aan veel ergere gevolgen.

