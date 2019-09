Elise Mertens niet naar halve finale US Open, Canadese Andreescu in drie sets te sterk

Elise Mertens speelt vanavond niet voor een plaats in de finale van de US Open. De Limburgse sneuvelde na een zenuwslopende wedstrijd tegen de Canadese Bianca Andreescu. Mertens verloor uiteindelijk in drie sets: 6-3, 2-6 en 3-6.

Elise Mertens stak een halve hand uit naar een plaats in de halve finale. Bianca Andreescu speelde een wisselvallige partij, was nergens in de eerste set maar vocht zich terug in de wedstrijd en sleepte een beslissende derde set uit de brand. Daarin toonde de Canadese zich duidelijk de betere.

Mertens speelde aanvankelijk een prima partij tegen de 19-jarige Andreescu, het nummer vijftien van de wereld en één van de opkomende toptalenten. De Canadese bewees nochtands waarom ze het afgelopen jaar van de top 200 naar de vijftiende plaats op de WTA-ranking was gestegen: agressief tennis op basis van talent. Het leverde de Canadese in het eerste servicegame meteen drie kansen op een break op, telkens weggespeeld door Mertens. Veel verder kwam Andreescu in de eerste set niet. Mertens domineerde, ging vlot door de service van de Canadese om uiteindelijk de eerste set uit te serveren bij 5-3. Geen vuiltje aan de lucht voor Mertens.

Set twee verliep iets moeizamer voor de leading lady van het Belgische tennis. Andreescu was niet meteen zinnens haar status op te geven en ging meteen door de service van Mertens. De Limburgse bewees meteen over de nodige vechtlust te beschikken en bracht de stand opnieuw gelijk. Maar plots stokte het spel van de Limburgse en gaf ze haar Canadese opponente de kans om uit te lopen en de tweede set binnen te halen: 6-2.

Eerste setverlies voor de Limburgse en plots hadden we een wedstrijd. Andreescu haalde haar beste tennis boven en dwong Mertens meteen in het defensief. De Limburgse werkte in haar eerste opslaggame meteen drie breakpunten weg maar de druk van de Canadese bleef aanhouden. In het achtste game, na een rist breakpunten, deed de Canadese wat iedereen verwachtte: ze ging door de opslag van Mertens en mocht meteen serveren voor een plaats in de halve finale. Die kans liet de Canadese zich niet ontglippen en na meer dan twee uur spel plaatste Andreescu zich voor een plaats in de halve finale: 6-3.