Freya Aelbrecht (29) volleybalt opnieuw in een Europese topcompetitie. Een half jaar nadat ze een punt zette achter haar Japans avontuur bij de Kurobe AquaFairies trekt ze naar Turkije. In Istanbul verdedigt de Zutendaalse komend seizoen de kleuren van Türk Hava Yollari, kortweg THY, de club die in handen is van de Turkse luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines.