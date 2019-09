Belg (37) in Frankrijk veroordeeld tot tien jaar cel voor verkrachting en ontvoering van ex

Een Belgische man (37) is in Frankrijk veroordeeld tot tien jaar cel voor de verkrachting en ontvoering van zijn ex-vrouw. De vrouw was op het moment van de feiten 8 maanden zwanger van haar nieuwe vriend. Na zijn daad schreef de man met een zwarte stift ‘slet’ op haar zwangere buik.

De feiten vonden plaats in Bonningues-les-Calais en dateren van eind januari 2017. Omdat de man de breuk met zijn vrouw niet kon verkroppen, reisde hij met de trein en taxi vanuit Luik naar haar nieuwe woonst. Hij verbleef op dat moment in een psychiatrisch centrum waar hij behandeld werd voor schizofrene symptomen.

De beklaagde en het slachtoffer waren op dat moment nog niet officieel gescheiden, maar het koppel was al enige tijd uit elkaar. Volgens het slachtoffer is er van een gelukkig of liefdevol huwelijk nooit sprake geweest omdat het gearrangeerd was. “Ik was 15 toen ze me apart namen en zeiden: ‘Hierzo, dit is je echtgenoot.’ Vervolgens heeft hij mij voor de eerste keer verkracht.”

Het 27-jarige slachtoffer, moeder van drie kinderen, had 27 klachten ingediend tegen haar ex-man voor verkrachtingen, soms groepsverkrachtingen, toen ze nog met hem samenleefde. Hij zou haar ook gedwongen hebben tot prostitutie na een gearrangeerd huwelijk.

Mishandeld en verkracht

Eens ter plekke drong de man via de tuin het huis binnen. Daar trof hij de vrouw aan en sleurde hij haar bij de haren naar de slaapkamer, waar hij haar vastbond met een ijzerdraad en een ketting. "Ze bewoog te veel”, verklaarde de man in de rechtbank. “Ik moest haar wel vastbinden om te kunnen praten.” Van praten was er echter geen sprake. De man stak een scheldtirade af en smeet zijn ex de ergste verwensingen naar het hoofd. Op een bepaald punt dreigde hij er zelfs mee om het kind in haar buik te doden. Vervolgens dwong hij de vrouw tot orale seks, daarna verkrachtte hij haar meerdere malen.

Na de feiten schreef de man met zwarte stift ‘saloppe’ (slet nvdr.) op de buik van de vrouw. Op een deur in huis liet hij nog een boodschap achter: ‘Bâtard de Français, voleur de femme, gros lard’ (vuile Fransman, vrouwenpikker, dikzak nvdr.). Vermoedelijk aan het adres van de nieuwe vriend van de vrouw. Toen de man even niet in de kamer was, kon de geketende vrouw de politie verwittigen. Toen haar ex dit doorkreeg, verkrachtte hij haar opnieuw. Uiteindelijk viel de politie binnen en konden de agenten de man op heterdaad betrappen.

De beschuldigde ontkent niet dat hij de vrouw opsloot, maar beweert dat hij haar niet verkrachtte. Een van de agenten die de man betrapte en kwam getuigen op het proces, was formeel: “Dit was wel degelijk een verkrachting.” De psychiatrische experts gaven unaniem aan dat de beschuldigde zwaar schizofreen is, maar dat “de criminele feiten niets te maken hebben met zijn ziektebeeld”.

De man kreeg tien jaar cel.