Julie Van den Steen openhartig: “Ik fantaseer wekelijks over seks met vrouwen”

“Ik zou graag eens een onenightstand hebben met een vrouw.” Dat vertelt de voormalige radiopresentatrice Julie Van den Steen (27) in de eerste aflevering van Flowjob, de videoreeks over seks van Studio Brussel.

Presentatrice Flo Windey praat tijdens het programma openhartig en zonder schroom over seks. Voormalig MNM-stem Julie Van den Steen had de eer om de allereerste centrale gast te zijn en sprak honderduit over de G-spot, klaarkomen en ‘dirty talk’. Maar ze onthulde ook een geheimpje: “Ik denk vaak na over seks met vrouwen.”

