Vakbond brandweer vreest dubbel onderzoek naar fatale brand in Beringen

BERINGENNadat Netwerk Brandweer gisteren bekendmaakte dat ze samen met experts een academisch onderzoek doen naar de dramatische brand in Beringen, blijkt dat ook het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) in actie schiet. De christelijke vakbond van de brandweer vreest nu dubbel werk. “Het Kenniscentrum werd in het leven geroepen om incidenten te evalueren. Dan moet je dat ook aanbieden”, zegt Ilse Heylen van ACV brandweer.